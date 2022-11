Terremoto: Trenitalia, prevista riattivazione alle 12:00 Dalle 8:05 treni in località servizio, in corso ricognizione

Terremoto: Trenitalia, prevista riattivazione alle 12:00.

È prevista per le 12:00 la riattivazione della circolazione dei treni lungo le linee interessate dalle scosse di terremoto di stamane: l'Adriatica tra Rimini e Varano, l'Ancona-Roma, tra Falconara e Jesi, e la Rimini-Ravenna, tra Gatteo e Cesenatico, Lo fa sapere Trenitalia. Dalle 8:05 tutti i treni precedentemente fermi in linea sono stati ricevuti nelle Località di Servizio adiacenti. Le ricognizioni sono ancora in corso a cura dei tecnici del servizio lavori.

