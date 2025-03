CRONACA Terribile frontale a Coriano: due feriti, uno in gravi condizioni Scontro tra una Fiat Panda e una Mercedes su via Montescudo: un giovane trasportato in elicottero al Bufalini, traffico paralizzato per ore

Grave incidente stradale nel primo pomeriggio di sabato a Coriano, lungo la statale 41 via Montescudo, all’incrocio con via Il Colle, poco dopo Ospedaletto e nei pressi dell’agriturismo “La Graziosa”. Lo scontro frontale ha coinvolto due auto: una Fiat Panda e una Mercedes Classe B.

Ad avere la peggio i due giovani a bordo della Panda, che procedeva in direzione Rimini. Il conducente, in condizioni critiche, è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena con codice 3. Anche l’altro passeggero è stato soccorso e trasportato in ambulanza al medesimo nosocomio, con ferite più lievi. Illeso il conducente della Mercedes, che ha riportato solo danni al veicolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale, che ha effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Le cause dell’incidente restano al momento in fase di accertamento. L’impatto, particolarmente violento, ha richiesto un lungo intervento per la messa in sicurezza dell’area e la gestione della viabilità.

Pesanti le ripercussioni sul traffico: la circolazione è rimasta bloccata per ore in entrambe le direzioni, con successiva riapertura a senso unico alternato.

