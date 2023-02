Terribile impatto sull'Adriatica: coppia finisce al Bufalini [VIDEO]

Un violento scontro è avvenuto nella tarda serata di venerdì sulla statale 16, in direzione sud. Un Suv Hyundai targato Italia, condotto da un uomo, ha tamponato violentemente una Opel che lo precedeva, anch'essa con targa italiana. L'utilitaria è volata fuori strada, finendo capovolta nel campo sottostante, mentre l'altra vettura è rimasta ferma al centro della carreggiata. L'incidente è avvenuto tra Bellaria e Igea Marina, direzione Rimini. A bordo della Opel un ragazzo e una ragazza che hanno riportato ferite gravi. È stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco per liberarli e consentire ai sanitari del 118 di prestare le prime cure. I due, viste le condizioni, sono stati trasferiti al Bufalini di Cesena, mentre il conducente del Suv sarebbe stato portato agli Infermi di Rimini.

Sul posto la Polizia Stradale per ricostruire la dinamica. L' Adriatica è stata chiusa per consentire l'intervento dei soccorsi e lunghe code si sono formate in direzione Rimini.

