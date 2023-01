SOCCORSI Terrore tra le onde, il racconto ed il video di MSF del doppio salvataggio in mare Il Presidente Mattarella firma il decreto ONG

Nel video che ci ha inviato la coordinatrice dei soccorsi, i momenti concitati del salvataggio in mare avvenuto la scorsa notte: il team di Medici Senza Frontiere a bordo della Geo Barents ha soccorso 41 persone in difficoltà in acque internazionali al largo della Libia. La loro imbarcazione si era capovolta, erano allo stremo, ma per fortuna nessuno si è perso tra le onde. I soccorsi, sottolinea Medici Senza Frontiere, sono stati eseguiti su richiesta delle autorità italiane. Una precisazione d'obbligo nel giorno in cui il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto legge su "disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori", noto come decreto sulle ONG.

E mentre lo staff è in viaggio verso il porto di Tarante cui sono stati assegnati, aono stati accompagnati nei luoghi di accoglienza i migranti sbarcati al Corsini di Ravenna nell'ultimo giorno dell'anno. Il prefetto Castrese De Rosa, ha ringraziato la macchina organizzativa che è stata capace di garantire un'accoglienza dignitosa in tempi record. Finiti gli adempimenti di polizia e sanitari, sette donne e un uomo s– oltre a un neonato con la madre minorenne, ma solo perchè il piccolo ha due settimane di vita – sono stati ricoverati per ulteriori accertamenti. Sul corpo i segni della violenza subita durante la permanenza in Libia. Molti di loro sono stati dimessi già in serata.

Nel video l'intervista a Fulvia Conte, coordinatrice soccorsi

