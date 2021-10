EMILIA ROMAGNA Terza dose di vaccino anti covid per over80, prenotazione al via. Ecco come fare

Anche in Romagna, parte giovedì 7 ottobre, la prenotazione per la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid 19 alle persone con 80 e più anni che abbiano fatto la seconda dose da almeno sei mesi. L’avvio della somministrazione nei centri vaccinali aziendali sarà da lunedì 11 ottobre.

Come prenotare I cittadini over80 possono prenotare la loro terza dose purché siano trascorsi almeno sei mesi dall’ultima dose di vaccino anti covid19, scegliendo tra le seguenti modalità:

- agli sportelli Cup dell’Ausl ( Centri Unici Prenotazione) presenti su tutto il territorio romagnolo

- nelle farmacie tramite il servizio Farmacup,

- Telefonando al Cuptel al numero 800002255

Online attraverso:

- Il Fascicolo Elettronico

- L’App ER Salute

- Il CupWeb ( www.cupweb.it)



Come già avvenuto per le prime due dosi, per i cittadini in regime di assistenza domiciliare programmata o integrata e in generale per i soggetti con difficoltà motorie che impediscano la deambulazione le vaccinazioni saranno effettuate a domicilio. I dettagli operativi della somministrazione si stanno definendo in questi giorni. Per quanto riguarda ospiti e operatori delle CRA e RSA, la somministrazione della terza dose (sempre che siano passati almeno sei mesi dalla seconda dose) avverrà in struttura, secondo un calendario di sedute che si sta definendo con l’ausilio dei medici di struttura.

