Terza dose per chi ha fatto un vaccino non omologato, Galli: “Assurdo e inutile”

Dopo 5 mesi di assenza dai social, il professor Massimo Galli, direttore delle malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, torna a twittare “per dare risposta - scrive - alle molte mail che mi chiedono indicazioni sui vaccini #Covid19 a cui non posso dare individualmente riscontro”. Galli risponde, nei limiti dei caratteri disponibili, ad un breve elenco di domande che gli erano state poste. Fra queste una riguarda “le persone che all'estero per lavoro hanno fatto un vaccino cinese o russo, non omologato in Europa. Pur potendo dimostrare di avere anticorpi, per avere il green pass dovrebbero rivaccinarsi”. La risposta dell'infettivologo è una scure: “Assurdo, in assenza di dati, e soprattutto inutile”. Fra i commenti diversi fanno notare che lo stesso vale per i sammarinesi che si sono sottoposti alla vaccinazione con Sputnik o per chi ha contratto la malattia ed ha ancora un elevato dosaggio quantitativo degli anticorpi.