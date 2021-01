Terzo e ultimo giorno di consultazioni al Quirinale, ma la strada è in salita

Terzo e ultimo giorno di consultazioni al Quirinale, gli ultimi a salire dal presidente della Repubblica saranno i responsabili del M5S. Ieri pomeriggio gli incontri con Italia Viva e Partito Democratico. Nel suo lungo colloquio coi giornalisti, al termine dell'incontro ufficiale col presidente Mattarella, Matteo Renzi non ha mai detto a chiare lettere di aver posto un veto su Conte come presidente del Consiglio.

Ma subito dopo tra le agenzie di stampa è circolata una notizia in base alla quale secondo Italia Viva l'eventuale mandato esplorativo doveva essere affidato a persona diversa da Conte, magari al presidente della Camera Fico, anche se nomi specifici, davanti a Mattarella, non se ne sono stati fatti. Mandato che allungherebbe ulteriormente i tempi, e che spiega in parte l'evidente malumore della delegazione del Partito Democratico, che non ha voluto rispondere nemmeno a una domanda della stampa. Oggi sarà la volta del centrodestra e del M5S, che chiuderà il primo giro di consultazioni. Difficilmente si avrà una soluzione a breve.





Nel video gli interventi di Matteo Renzi, senatore Italia Viva, e di Nicola Zingaretti, segretario Partito Democratico