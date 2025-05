POLITICA ITALIA Terzo mandato, spaccatura nel governo Il governo impugna la legge della Provincia autonoma di Trento che consentiva un ulteriore incarico al presidente Fugatti: i ministri leghisti votano contro

Niente terzo mandato per la Provincia autonoma di Trento, il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ma ha anche causato una spaccatura in maggioranza, i ministri della Lega hanno votato contro, dopo un confronto piuttosto acceso tra i ministri Calderoli e Lollobrigida di Fratelli d'Italia. Attacca duramente il presidente trentino Fugatti, leghista, secondo il quale l'impugnazione è un atto istituzionale molto pesante contro le prerogative dell'autonomia trentina, con una chiara valenza politica. Non è l'unica regione a creare problemi alla maggioranza, anche in Friuli Venezia Giulia gli assessori leghisti rimettono le deleghe aprendo la crisi, per loro le parole del ministro Ciriani, Fratelli d'Italia, sui presunti ritardi nell'apertura di un ospedale a Pordenone hanno aperto “una irresponsabili crisi”. Per qualcuno però potrebbe anche essere un escamotage per consentire a Fedriga, presidente leghista della regione, un nuovo mandato che non figurerebbe come terzo incarico. In Consiglio dei ministri comunque il governo ha dato via libera al decreto legge infrastrutture, voluto dal ministro Salvini che intende imprimere forte accelerazione alla realizzazione di infrastrutture chiave e che ha poi annunciato importanti novità sul suo progetto simbolo, il ponte sullo stretto. Approvato anche il disegno di legge delega sui livelli essenziali di assistenza, i famosi Lep, legati all'autonomia differenziata. La presidente del Consiglio Meloni ha annunciato che il 20 giugno ospiterà a Roma un vertice Piano Mattei-Global Gateway che presenzierà con Ursula von der Leyen alla presenza di alcuni Stati africani, per annunciare la conclusione di nuovi progetti.

Nel video l'intervento di Matteo Salvini, ministro Trasporti e Infrastrutture

