POLITICA ITALIANA Terzo polo: Renzi disponibile a leadership Calenda ma per ora niente accordo Fratelli d'Italia si conferma in testa ai sondaggi ma 4 italiani su 10 pensano all'astensione

Renzi è disposto a lasciare la leadership del terzo polo a Calenda ma l'accordo non è ancora stato raggiunto mentre in area Cinque Stelle Di Battista chiude le porte: “Politicamente oggi non mi fido di Grillo. Fa in parte ancora il padre padrone e io sotto Grillo non ci sto”. A destra Salvini ribadisce che chi, tra lui e la Meloni, prenderà un voto in più, sarà il premier e in vista del 14 agosto quando scadono i termini per il deposito dei simboli Forza Italia presenta il suo con l'aggiunta della dicitura “Partito Popolare Europeo”. Accordo raggiunto e simbolo unico per Noi con l'Italia di Lupi e Italia al Centro di Toti: “Quel metodo di responsabilità che Draghi ha dato al paese – dichiara il Presidente della regione Ligura - lo vogliamo portare nella coalizione che vincerà le elezioni”. Fratelli d'Italia si conferma in testa nell'ultimo SWG sulle intenzioni di voto con il 23,8%, mentre il PD è al 23,3. Entrambi, rispetto al 1° agosto, cedono uno 0,4%. La Lega cresce al 12,5% - + 0,5 - e il Movimento 5 Stelle sale al 10,4 - + 0,4 -. Forza Italia guadagna mezzo punto e si attesta all'8%. Azione e +Europa, sondati ancora insieme nonostante il divorzio, raggiungono il 6,5% con una flessione dello 0,3. Ad oggi - dato che fa riflettere - 42 italiani su 100 sceglierebbero l'astensione, una tendenza più marcata tra gli elettori di centro, centrosinistra e sinistra.

