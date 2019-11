Tesei trionfa in Umbria, "Rimbocchiamoci le maniche"

Sentiamo Matteo Salvini e Donatella Tesei

La candidata leghista Donatella Tesei, attuale senatrice che ora dovrà lasciare il posto a Palazzo Madama, sostenuta dalla coalizione di centrodestra con Fratelli d'Italia e Forza Italia, è la nuova presidente della Regione Umbria: ha ottenuto oltre il 57%, vincendo nettamente contro il “civico” Vincenzo Bianconi, fermo al 37%, sostenuto da Pd e M5S, per la prima volta insieme in un voto regionale. Si può dunque dire che l'esperimento di unire due forze fino a ieri antagoniste, non sia piaciuto all'elettorato umbro.

Fratelli d'Italia arriva al 10,4%, in netta crescita perché era al 6,2%, mentre Forza Italia cala al 5,5%. Il Pd è sceso al 22,3%, mentre nella precedente consultazione umbra era al 35,8%, e il M5S dimezza i propri consensi al 7,41%.

Matteo Salvini, oltre a predire che l'attuale governo abbia “i giorni contati”, attacca il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo la pubblicazione da parte del Financial Times di rivelazioni su una indagine interna del Vaticano su un fondo per il quale lavorò il presidente.

Sentiamo dunque le parole di Matteo Salvini e, subito dopo, della vincitrice Donatella Tesei.