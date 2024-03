POLITICA ITALIA Test psicoattitudinali ai magistrati, Nicola Gratteri: "Si perde tempo sulle cose realmente importanti" Il procuratore di Napoli rilancia la sua idea "Allora facciamo test a tutti quelli che occupano posizioni apicali"

Il decreto legge con le nuove limitazioni al superbonus si potrà migliorare in Parlamento, promette Antonio Tajani, che ritiene si dovesse intervenire per, spiega, “evitare un danno enorme alle casse dello Stato”. Fa discutere anche la proposta del governo di sottoporre a test psicoattitudinali i magistrati, soprattutto tra gli addetti ai lavori come Nicola Gratteri, che rilancia la sua idea: test a tutti. La prossima settimana in Parlamento si discuteranno due mozioni di sfiducia, ai ministri Santanché e Salvini. La maggioranza si dice tranquilla.

Nel video le interviste a Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio; Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica tribunale di Napoli; Lucio Malan, capogruppo senatori Fratelli d'Italia

