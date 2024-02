POLITICA ITALIA Testa a testa per la Sardegna, Truzzu rimonta, ma scrutinio a rilento Incontro tra governo e sindacati sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: arriva la patente a punti

Le operazioni di spoglio non si fermano, lo ha specificato con una circolare la Regione Sardegna, che dunque non applica la “tagliola” prevista da una sua legge, per cui una volta terminate le 12 ore per lo scrutinio, le schede dovrebbero essere portate in Procura per un riconteggio. Lo scrutinio è drammaticamente lento, e i due candidati maggiori, Truzzu per il centrodestra e Todde per il centrosinistra, sono testa a testa, con Truzzu in vantaggio, pur essendo sotto a Cagliari, città di cui è sindaco.

Intanto al centro del dibattito politico ci sono anche le manganellate della polizia sugli studenti a Pisa: dopo le parole nette di condanna da parte del presidente della Repubblica, per il quale “i manganelli esprimono un fallimento”, il ministro dell'Interno Piantedosi, pur ribadendo fiducia nella polizia, ha ricevuto i sindacati ed ha annunciato un'indagine, completa di materiale videofotografico, realizzato dalla Digos durante la manifestazione. A Palazzo Chigi incontro tra governo e sindacati anche sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal primo ottobre arriverà una patente a punti rilasciata dall'Ispettorato del lavoro, per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili. La Cgil parla di risposte inadeguate e insiste per la mobilitazione: “La vita di un lavoratore – dice – vale 20 crediti”.

Nel video l'intervista a Pierpaolo Bombardieri, segretario generale Uil

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: