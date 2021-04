"The digital event for eating out": l'evento online che anticipa il Beer&Food Attraction

Si è aperto questa mattina la due giorni di tal di “The digital event for eating out”. L'evento costituisce la prima tappa di avvicinamento all'edizione in presenza di Beer&Food Attraction, in programma alla Fiera di Rimini dal 20 al 23 febbraio 2022.

Tra gli ospiti collegati, oltre al presidente di Italian Exhibition Group Lorenzo Cagnoni, il Ministro per il Turismo Massimo Garavaglia. Appuntamento per affrontare, con gli esperti del settore, le difficoltà vissute in questi mesi e le possibilità future. Interverranno in tutto 60 operatori tra aziende sponsor, associazioni e media partner con più di 40 talk, webinar e presentazioni online di prodotti.