“Ti sciolgo nell’acido”: ex compagno ossessivo perseguita e aggredisce una 35enne

La vita di una 35enne di origini ucraine era diventata un inferno dopo la fine della relazione con il suo ex compagno, un 51enne residente nel Riminese. L’uomo, incapace di accettare la separazione avvenuta nell’ottobre 2024, aveva iniziato a perseguitarla con atteggiamenti ossessivi e intimidatori, nel tentativo di convincerla a tornare insieme. Al rifiuto della donna, il 51enne era diventato sempre più aggressivo.

Le sue minacce erano pesanti e spaventose: “Ti taglio la gola” e “Ti sciolgo nell’acido” sono solo alcune delle frasi pronunciate durante i violenti litigi, spesso accompagnate da insulti e da oggetti appuntiti mostrati con intenzione intimidatoria. La 35enne, terrorizzata, si era vista costretta a vivere reclusa in casa.

Quando era necessario uscire, poteva farlo solo con l’accompagnamento di amici per paura di incontrare l’ex. Una situazione di isolamento forzato che è durata mesi. Nel febbraio di quest’anno, la vittima ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai carabinieri. Ma l’incubo non era finito: venuto a conoscenza della querela, l’uomo aveva affrontato la ex aggredendola fisicamente. Uno schiaffo violento l’aveva fatta cadere a terra, sbattendo la testa. “Se non ritiri la denuncia ti spacco le ossa”, le aveva detto.

La donna era stata poi soccorsa al pronto soccorso, dove le era stata diagnosticata una prognosi di 10 giorni. Le minacce e le lesioni sono ora contenute nel fascicolo dei carabinieri a carico del 51enne. Il sostituto procuratore Luca Bertuzzi ha chiesto per lui il rinvio a giudizio. L’uomo, difeso dall’avvocato Gianluca Tamagnini, dovrà comparire il prossimo 12 dicembre davanti al giudice per l’udienza preliminare, Raffaella Ceccarelli, presso il Tribunale di Rimini.