HATE SPEECH "Ti sembra più reale" lo spot per riflettere sui messaggi d'odio della Rete antidiscriminazione di Rimini Presentato questa mattina nella sede del Comune dal vicesindaco Gloria Lisi

Un video contro le discriminazioni, per far capire che le parole sono importanti, feriscono e restano nel tempo. “Hate speech – Ti sembra più reale” è il filmato di 60 secondi, presentato questa mattina al Comune di Rimini, realizzato dalla Rete antidiscriminazione.

Un breve spot pensato per essere facilmente diffuso sul web in modo da sensibilizzare sulle forme di bullismo virtuale più comuni e in aumento. Il video è stato realizzato con il contributo di vittime reali dell'hate speech.

Al 31 ottobre di quest'anno sono stati 215 gli accessi registrati alla Casa delle donne di piazza Cavour, punto di ascolto per chi ha subito violenza, stalking e ha bisogno di supporto psicologico o consulenze legali. E' possibile inviare le segnalazione all'e-mail nodoantidiscriminazione@comune.rimini.it

L'intervista a Gloria Lisi (vicesindaco Rimini) e Roberto Ballestracci (Studio 15>19)

