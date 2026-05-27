Tifo violento, perquisizioni e denunce per 14 persone

Botte, fumogeni e un tifoso finito in ospedale con un trauma cranico da 30 giorni di prognosi: a oltre due mesi dagli scontri avvenuti il 14 marzo nei pressi dello stadio "Giorgio Calbi" di Cattolica, i Carabinieri e la Polizia di Stato di Rimini hanno eseguito questa mattina perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di 14 ultras ritenuti responsabili della rissa. Quel pomeriggio era in programma la partita di Promozione tra Vismara 2008 e Alma Fano Calcio. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i tifosi fanesi — con cui le tifoserie di Rimini e Cattolica vantano una storica rivalità — erano appena arrivati nei parcheggi adiacenti all'impianto quando sono stati accolti dal lancio di fumogeni, seguito da un'aggressione con aste e bandiere da parte di un gruppo di soggetti travisati.

Alcuni tifosi marchigiani hanno reagito. Nel corso della rissa un tifoso avversario è stato colpito alla testa da un oggetto, presumibilmente una pietra raccolta in un vicino cantiere edile. Sul posto erano stati rinvenuti bastoni e oggetti contundenti. Le perquisizioni di oggi, disposte dalla Procura della Repubblica di Rimini, hanno portato al sequestro di ordigni illegalmente detenuti e sostanze stupefacenti di tipo hashish. I 14 indagati rispondono a vario titolo di rissa, lesioni personali aggravate e travisamento volto a rendere difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico.







