GUASTO GENERALIZZATO #Timdown: problemi di connessione internet in diverse zone d'Italia

#Timdown: problemi di connessione internet in diverse zone d'Italia.

In molte zone d'Italia, dalle prime ore dell'alba di stamattina, vengono riscontrati problemi alla rete fissa dell'operatore telefonico TIM. Molti utenti segnalano, sul portale Downdetector e su Twitter, l'impossibilità di accedere a internet coi i loro modem. Le problematiche riguardano soprattutto le zone di Milano, Roma Napoli e Torino ma anche Bologna e Ancona.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





La TIM in una comunicazione ha confermato la presenza di un "guasto generalizzato", che i tecnici sono al lavoro per risolvere.



Almeno si sono degnati di rispondere in privato. #Tim #fibra #Timdown #laGentedevelavorare #Milano #Italia #Guasto #Linea pic.twitter.com/VhObLSThC4

I più letti della settimana: