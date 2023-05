EMILIA-ROMAGNA "Tin bota": a Rimini le t-shirt per sostenere gli alluvionati

"Tin bota": a Rimini le t-shirt per sostenere gli alluvionati.

L'espressione tipicamente romagnola 'Tin Bota', tieni botta, l'ha pronunciata, visitando la l'Emilia-Romagna colpita dall'alluvione, anche la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen. Adesso compare su 500 t-shirt che, da oggi, i bagnini riminesi distribuiranno a chi scenderà in spiaggia: l'offerta, con un minimo di 5 euro, è libera e l'intero incasso sarà versato sul conto corrente aperto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso l'Agenzia di Protezione Civile, per raccogliere fondi per sostenere coloro che sono colpiti da alluvione e frane.

L'operazione di solidarietà nasce dalla Cooperativa Bagnini Rimini Sud insieme a Confartigianato Imprese Demaniali. "Lavoriamo tutti perché l'esercito della solidarietà diventi sempre più numeroso e generoso - dice il presidente, Mauro Vanni - e gli stabilimenti balneari della spiaggia riminese scendono subito in campo". Le 500 magliette sono state preparate in poche ore e sono pronte per la vendita. "Mi auguro che la t-shirt 'Tin Bota' diventi una sorta di divisa del bagnante. Vogliamo che i nostri fratelli romagnoli - conclude Vanni - sappiano di averci al loro fianco, con volontari ma anche nella concretezza di un sostegno economico che è fondamentale in questa fase".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: