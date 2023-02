CRONACA Tir carico di polli prende fuoco in A14, un centinaio quelli bruciati

Un tir che trasportava polli ha preso fuoco nella notte sull'autostrada A14 in Romagna, tra i caselli di Valle del Rubicone e Cesena Sud, in corsia Sud. Alle 3.45 circa sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Cesena, per contenere le fiamme che avvolgevano il rimorchio, riuscendo a sganciare la motrice del mezzo prima che venisse coinvolta. Il traffico è rimasto bloccato per consentire i soccorsi. Nessuna persona coinvolta. Un centinaio i polli bruciati, altrettanti quelli riversati in strada. Per consentire le operazioni di soccorso è stata bloccato il traffico su tutte le corsie. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per il ripristino della carreggiata.

