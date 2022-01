INCIDENTE Tir esce di strada in A14: traffico rallentato fra Cattolica e Riccione

Tir esce di strada in A14: traffico rallentato fra Cattolica e Riccione.

Un incidente è avvenuto nel primo pomeriggio in A14 nel km 140 fra Riccione e Cattolica in direzione sud. Per ragioni da accertare un tir che trasportava materiale ferroso ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Per l'impatto il carico è uscito e si è sparso in autostrada. L'autista non ha riportato danni gravi nell'incidente e non risultano coinvolti altri mezzi. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale, che ha chiuso una delle corsie per i rilievi. Di conseguenza si stanno formando code di traffico e rallentamenti nella zona.

