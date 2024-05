Tir in fiamme: A1 chiusa e poi riaperta. Code e Italia divisa in due

Le immagini dei Vigili del fuoco

Riaperta in entrambe le direzioni l'Autosole che era stata chiusa tra Fabro e Orvieto per l'incendio di un autocarro carico di gomma industriale diretto verso sud e per permettere ai vigili del fuoco che hanno spento le fiamme di raggiungere il posto percorrendo la carreggiata nord. Sulla carreggiata sud il traffico è ripreso sulla corsia di sorpasso in attesa della rimozione del mezzo. E' quindi cominciato il deflusso dei nove chilometri di coda. Ripreso anche il traffico verso nord. Sul posto i vigili del fuoco di Amelia e Orvieto oltre alla stradale e al personale di Autostrade per l'Italia.