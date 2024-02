REGIONALI Todde esulta: "Sono il primo presidente donna della Sardegna"

"Secondo i dati in nostro possesso si profila una nostra vittoria, sono il primo presidente donna della Sardegna". Lo ha dichiarato Alessandra Todde nella sede elettorale del campo largo, a Cagliari, aggiungendo: "Sono molto contenta e molto orgogliosa, credo che oggi si possa scrivere una pagina di storia per la Sardegna". E' passata l'una di notte quando l'esponente cinquestelle arriva nel suo quartier generale e i dati di uno spoglio al contagocce le assegnano l'affermazione sul candidato del centrodestra Paolo Truzzu al termine di una sfida al fotofinish. Molto a rilento le operazioni di caricamento dei dati sul portale della Regione relativi allo spoglio delle schede. Schlein e Conte sono volati a Cagliari per seguire le ultime battute dello spoglio elettorale.

Cambia il vento? "Sì, cambia il vento, c'era chi non scommetteva neanche che arrivassimo fino a qui". Così Elly Schlein, segretaria del Pd che insieme a Giuseppe Conte è arrivata nella sede elettorale a Cagliari con molti dirigenti Pd E M5s.



"La destra si può battere. Complimenti e buon lavoro alla Presidente Alessandra Todde. Ma anche tanti applausi ad Elly Schlein ed all'intera comunità del Partito Democratico. Adesso unire il centrosinistra e costruire l'alternativa nel Paese. Forza e coraggio!". Lo scrive sui social il presidente del Pd, Stefano Bonaccini.



