Tommasini, la dolce eccellenza di Riccione: per il quinto anno arrivano le due torte del Gambero Rosso

Ancora una volta tra le più riconosciute pasticcerie d'Italia: Tommasini, la dolce eccellenza di Riccione. È quanto sancito dalla guida del Gambero Rosso ‘Pasticceri e pasticcerie’ 2026, che per il quinto anno di fila ha asssegnato due torte e un punteggio complessivo di 84 punti al laboratorio di viale Ceccarini.

L’autorevole guida indica ogni anno i migliori maestri pasticceri d’Italia, che vengono premiati con il simbolo delle torte, da una a tre, il massimo punteggio. Ormai habitué al loro interno sono le creazioni di Francesco Tommasini, che spaziano dalle brioche per la colazione ai mignon, dalle torte ai panettoni.

“Essere ancora una volta tra le 650 eccellenze italiane nel mondo della pasticceria è un onore, e lo è ancora di più la riconferma delle due torte - ha spiegato Francesco -. Questo riconoscimento ci riempie di orgoglio e testimonia il nostro impegno nel creare dolci di alta qualità, con amore e passione per le materie per le materie prime di alta qualità”.







