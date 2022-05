SPECIE TUTELATA Tonno rosso non registrato, sequestrati 5 esemplari al mercato ittico di Rimini

Tonno rosso non registrato, sequestrati 5 esemplari al mercato ittico di Rimini.

I comandanti di due pescherecci dovranno pagare almeno duemila euro di multa per non aver registrato sul giornale di pesca elettronico, nel momento in cui hanno isatto le reti a bordo, la cattura di cinque tonni rossi, del peso complessivo di 250 chili. A contestare la mancanza una pattuglia della Guardia costiera, durante un controllo al mercato ittico di Rimini. I tonni rossi, infatti, sono soggetti a particolari misure di tutela e non possono rappresentare più del 10 percento del pescato totale. L'illecito ha portato al sequestro degli esemplari che saranno così devoluti in beneficenza.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: