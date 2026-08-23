Tony Boy arrestato a Milano: in casa droga, una pistola clandestina e 50 munizioni

Cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola abrasa e una cinquantina di munizioni: è quanto aveva in casa Tony Boy, rapper 26enne nato a Padova con un milione di follower su Instagram, arrestato dalla polizia a Milano. Il rapper è accusato di detenzione di sostanze stupefacenti e armi clandestine e denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione. Tra le accuse anche quella di avere ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti.







