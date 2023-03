Torello: moto contro furgone, centauro al Bufalini

Incidente in mattinata, sulla via Marecchiese a Rimini, all'altezza di Torello. Secondo le prime ricostruzioni un 30enne, a bordo di una moto Maxi Enduro Ktm, stava procedendo in direzione Rimini quando, per ragioni da accertare, si sarebbe scontrato contro un furgone. Il giovane nell'impatto ha riportato un trauma cranico, che ha richiesto l'intervento dell'elisoccorso del 118 per il trasporto all'Ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Vigili del Fuoco. Traffico fortemente rallentato in mattinata lungo la strada.