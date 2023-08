CRONACA Torino: bambina precipita dal quinto piano, presa al volo da un passante Ricoverata in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita

Una bambina di cinque anni è precipitata questa mattina dal quinto piano di un palazzo di via Nizza 389, alla periferia di Torino. La piccola, a quanto si apprende, è stata salvata da un ragazzo che ha visto la scena ed è riuscito a prenderla al volo, attutendone la caduta e l'impatto. Soccorsa dai sanitari, la bambina è in ospedale ma la sua vita non sarebbe in pericolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano su quanto accaduto. Dai primi riscontri la bimba, italiana, si trovava in casa con i genitori. La piccola è stata trasportata, cosciente, all'ospedale infantile Regina Margherita, mentre il passante che l'ha salvata, un uomo di 37 anni all'ospedale Cto, per un trauma toracico e alle braccia. Secondo la prima ricostruzione, ad attirare l'attenzione del passante su quanto stava avvenendo sarebbe stato un ragazzo che era affacciato al balcone di un palazzo di fronte a quello da dove è precipitata la bambina. Quando ha visto la piccola affacciarsi pericolosamente, il giovane ha iniziato a urlare. Il 37enne è quindi riuscito a intervenire salvando la bambina che nel frattempo è precipitata.

