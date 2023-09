CRONACA Torino: si schianta una Freccia Tricolore, muore bambina di 5 anni

Un velivolo che compone la pattuglia delle Frecce Tricolori è precipitato nelle vicinanze dell'aeroporto di Caselle. Per l'impatto è morta una bimba di 5 anni. Nell'incidente è rimasto coinvolto un intero nucleo familiare: in ospedale per ustioni un bimbo di 9 anni, la mamma e il papà. Anche il pilota del velivolo, che si è sganciato, ha riportato ustioni. Secondo le prime notizie la 'Freccia' è caduta in fase di decollo e si è schiantata al fondo della pista nel territorio che ricade nel Comune di San Francesco al Campo. Il velivolo ha poi preso fuoco. Il pilota si è lanciato dalla cabina a pochi istanti dal contatto con il suolo. Uno stormo di uccelli che avrebbe ostacolato la fase del decollo impattando con il velivolo è l'ipotesi più accreditate da fonti militari sull'origine dell'incidente all'aereo.

