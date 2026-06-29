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Torna a dondolare a Rimini l'altalena in riva al mare

Da dieci anni l'altalena è il frutto della collaborazione tra l'associazione di volontariato, il Comune di Rimini e il Bagno 24, ed è diventata una delle attrazioni più popolari della Riviera

29 giu 2026
Torna a dondolare a Rimini l'altalena in riva al mare

È tornata sulla spiaggia di Rimini l'altalena a dondolo sul mare, che quest'anno festeggia il primo decennale: l'attrazione, allestita dall'associazione 'Rimini Sparita' in collaborazione con il Bagno 24, richiama il simbolo balneare degli anni Sessanta, quando le altalene sull'acqua erano un punto d'incontro per bambini, famiglie e innamorati. L'iniziativa è nata nel 2016 dall'idea dell'associazione - impegnata nel recupero e nella divulgazione del patrimonio storico della città - di riportare in vita un'icona della Riviera romagnola, e da allora ha riscosso un crescente successo tra turisti e residenti di ogni età e nazionalità.

Negli anni Sessanta l'altalena sulla battigia era una tappa fissa per i bambini in spiaggia, che si misuravano a chi riusciva a dondolarsi più in alto o più velocemente, in lunghe file di attesa con i piedi nell'acqua. Anche quest'estate la struttura è gratuita e a disposizione di chiunque voglia dondolarsi con i piedi tra le onde, ripercorrendo l'atmosfera degli anni Cinquanta e Sessanta o semplicemente in cerca di uno scatto fotografico sul mare. Da dieci anni l'altalena è il frutto della collaborazione tra l'associazione di volontariato, il Comune di Rimini e il Bagno 24, ed è diventata una delle attrazioni più popolari della Riviera.




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