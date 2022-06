AMBIENTE Torna #cambiagesto, campagna contro dispersione mozziconi Sarà presente anche al prossimo Meeting di Rimini

Stimolare una presa di coscienza sul tema dell'inquinamento da mozziconi dispersi nell'ambiente che ogni anno, nel mondo, sono circa 800.000 tonnellate. Riparte da questo obiettivo #Cambiagesto, la campagna di sensibilizzazione promossa da Philip Morris Italia, presentata in occasione della giornata mondiale dell'ambiente. Giunta alla quarta edizione, l'iniziativa quest'anno raggiungerà oltre dieci città italiane, promuovendo azioni di pulizia e sensibilizzazione in collaborazione con Retake e Plastic Free, associazioni attive sul territorio con migliaia di volontari per la tutela dell'ambiente, e attraverso la distribuzione nelle tabaccherie di oltre 300.000 portamozziconi tascabili.

Tre i momenti chiave della campagna: in estate, nelle città di Riccione, Catania, Bacoli, Pescara, Olbia e Sabaudia; il 18 settembre, per il World Cleanup Day, a Padova, Spoleto, Salerno e Barletta; e il 27 novembre, per la chiusura, con il #Cambiagesto day e un evento finale al museo Maxxi di Roma, dove la campagna parteciperà anche all'iniziativa estiva "Estate al Maxxi". #Cambiagesto, inoltre, sarà presente anche al prossimo Meeting di Rimini. Dal 2019 sono state 40 le città italiane interessate dal progetto, attraverso il supporto di oltre 3000 volontari e 700 tabaccherie, con più di 160 chili di mozziconi raccolti e oltre 270mila portamozziconi distribuiti.

