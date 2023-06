Torna il circo dei sapori di Massimo Bottura: il weekend riminese è di "Al Meni"

Si accendono i fornelli e comincia la magia di Al Meni. Piazza Fellini è incantata dagli spettacoli del “MagdaClan”: un omaggio al grande regista riminese, così come lo è il tendone colorato "Circo otto e mezzo". Dentro comincia la festa del gusto e a inaugurarla anche quest'anno è Massimo Bottura, chef da tre stelle Michelin. I riflettori sono puntati sulle eccellenze del territorio, nate dalle mani di contadini, pescatori, artigiani. Che si stringono idealmente in un abbraccio, tema scelto per la decima edizione, dedicata ai produttori romagnoli alle prese con le conseguenze dell’alluvione. "Al Meni è la dimostrazione che dopo la ferita dell'alluvione - commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini -, la nostra regione si è subito rialzata ed è qui per far conoscere le sue eccellenze". Anche la cucina dunque omaggia i prodotti del territorio, con piatti raffinati e un'esplosione di sapori. Ai fornelli, a dare spettacolo chef arrivati da tutto il mondo: più della metà sono donne. Un primato. "Gli show cooking sono un omaggio all'Emilia e la Romagna - spiega lo chef Bottura, ideatore di Al Meni -. Proponiamo ad esempio un bun cotto a forno a legna, ripieno di ragù di salsiccia emiliano e sautè di cozze e vongole".

Nel video le interviste a Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini, e Massimo Bottura, chef stellato e ideatore di Al Meni