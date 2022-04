Torna il “Festival della canzone per Leo”, 9 edizione, 20 giovani artisti da tutta Italia Danza, musica, canto in un evento che non vede un vincitore, ma solo l'opportunità di mettersi in gioco nell'arte. Giovani talenti, sono i protagonisti insieme quest'anno alla bellezza degli spazi e dei luoghi: il festival esce infatti dal Teatro e trova ambientazione nel verde del Lago di Montecolombo, valorizzando un territorio. Scelta tecnica e artistica particolare per questa nona edizione, quella di valorizzare il videomaking e in parallelo un messaggio di pace e speranza per il futuro con una coreografica catena di persone sulle note della canzone “Vento di pace”. La pandemia non ha fermato la voglia di esprimersi nell'arte: due ore di spettacolo con il Teatro Leo Amici e la collaborazione della Compagnia Rdl, sotto la direzione artistica di Carlo Tedeschi. Domani in diretta streaming dalle 16 nel sito www.teatroleoamici.it, seguendo l'#Teatroacasa, spazio nato proprio durante il lockdown per non fermarsi e garantire la fruizione a tutti gli appassionati di teatro.