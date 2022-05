Torna il Gay Pride, Rimini si propone come "zona di libertà per la comunità LGBTQ+"

Torna il Gay Pride, Rimini si propone come "zona di libertà per la comunità LGBTQ+".

Dopo due anni di stop, questa estate a Rimini torna il Gay Pride. Il 30 luglio il corteo arcobaleno sfilerà per il lungomare portando musica e divertimento, nonché l'orgoglio di essere sé stessi.

Il sindaco Jamil Sadegholvaad si è dimostrato favorevole alla proposta di Marco Tonti – consigliere comunale e presidente dell'Arcigay – a proclamare la città come “zona di libertà per le persone della comunità LGBTQ+”. Al momento sono solo due le città “libere”: Chiaravalle e Milano. Rimini sarebbe la terza in Italia.

“Dobbiamo ancora riunire la maggioranza per discutere tutti insieme della proposta, ma ritengo che per Rimini sia un obiettivo importante. […] Una terra della libertà, dove è giusto difendere e promuovere i diritti di tutti.” Continua a dire Matteo Petrucci, capogruppo del Pd “dopo l'affossamento della legge Zan, è importante dare un segnale più forte che mai.”

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: