Torna il Meeting Music Contest, Morgan Presidente di Giuria

Terza edizione, torna il sodalizio tra il Meeting di Rimini e il Meeting delle etichette indipendenti di Faenza per dare una opportunità ai giovani e al loro talento. Dovranno presentare due brani, una cover e uno originale, che affrontino il tema del Meeting, la connessione tra l'esistenza umana e l'amicizia. Oltre 250 partecipanti alle passate edizioni, con Mattia Stifanelli e Vima, che grazie alla vittoria sono al lavoro sul proprio primo album da cantautori. Iscrizioni aperte fino al 20 maggio, 5 i finalisti per lo spettacolo al Meeting di agosto con un grande artista ed esperto come Presidente di giuria, Morgan.

Nel video, le interviste al Direttore del Meeting, Emmanuele Forlani; al Patron del Mei – Meeting delle Etichette Indipendenti di Faenza, Giordani Sangiorgi e al Responsabile Spettacoli Meeting, Otello Cenci

