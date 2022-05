RIMINI Torna il Paradiso: la discoteca verso la rinascita come "Art Gallery"

Torna il Paradiso: la discoteca verso la rinascita come "Art Gallery".

Nuova vita in vista per il Paradiso, una delle discoteche più celebri di Rimini, chiuso ormai dal 2011. Il locale sulla collina di Covignano si appresta a rinascere come una “Art Gallery” multifunzionale per eventi, presentazioni, mostre reali o virtuali. Il progetto di riqualificazione è stato depositato al Comune di Rimini ieri dalla Filo srl, società che ha acquisito il locale all'asta nel 2018 per 985mila euro.

Il piano prevede il recupero dell'edificio esistente e un "impatto zero" per la collina, utilizzando materiali green per la struttura e arredi interni per l'abbattimento dei consumi energetici. La struttura e le alberature presenti saranno arricchite da nuove piantumazioni, attraverso anche la realizzazione di un tetto eco-green in grado di garantire microclima interno naturale e a basso impatto energetico, anche attraverso l'utilizzo di un impianto di nuova generazione e ad alta efficienza. Il progetto è in attesa di valutazione e approvazione da parte del comune.

