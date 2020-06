Torna il Web Marketing Festival: format inedito dal 4 al 6 giugno, con esperti e l'androide Sophia Il Coronavirus non ferma la creatività e gli eventi

Il team del Web Marketing Festival si prepara per un viaggio nel futuro: evoluzione tecnologica, intelligenza artificiale, mondo digitale, avvenire del pianeta in un evento inedito in tempi di Covid. In attesa dell'appuntamento tradizionale dal 19 al 21 novembre a Rimini, il 4 giugno prenderà il via una ”edizione diffusa” on-line. Tutto partirà dal Palacongressi con un palco principale e 30 sale di trasmissione.

L'evento si potrà seguire tramite il sito www.ilfestival.it e su YouTube. In programma dibattiti, show, formazione e altri momenti di confronto. #WeMakeFuture è l'hashtag e slogan principale. Tra partecipazione in presenza e a distanza, ci saranno oltre 200 addetti ai lavori e ospiti, come il pm antimafia Giuseppe Lombardo, il giornalista Andrea Scanzi, l'ex calciatore Claudio Marchisio, lo psichiatra Paolo Crepet, artisti e band come Roy Paci e Lo Stato Sociale, Gessica Notaro e molti altri. Dirà la sua anche un ospite molto particolare: il celebre robot Sophia.

Nel servizio, l'intervista a Cosmano Lombardo, ideatore del Web Marketing Festival

