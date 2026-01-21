TV LIVE ·
Torna l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna

Per giovedì 22 gennaio e venerdì 23 gennaio entrano in vigore le misure emergenziali anche in Romagna

21 gen 2026
Torna l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna

Da domani, giovedì 22 gennaio saranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali, saranno attivi fino a venerdì 23 gennaio incluso, quando verrà emesso il nuovo bollettino Arpae. Tra le restrizioni c'è anche l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale. 




