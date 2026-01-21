INQUINAMENTO Torna l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna Per giovedì 22 gennaio e venerdì 23 gennaio entrano in vigore le misure emergenziali anche in Romagna

Torna l'allerta smog in tutta l'Emilia-Romagna.

Da domani, giovedì 22 gennaio saranno in vigore le misure emergenziali per la qualità dell'aria nei comuni di pianura delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Ferrara, Bologna, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. Le limitazioni alla circolazione per i veicoli più inquinanti (fino a diesel euro 5) dalle ore 8:30 alle ore 18:30 nei comuni sopra i 30.000 abitanti e gli altri provvedimenti emergenziali, saranno attivi fino a venerdì 23 gennaio incluso, quando verrà emesso il nuovo bollettino Arpae. Tra le restrizioni c'è anche l’obbligo di spegnere il motore dei veicoli in sosta e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici su tutto il territorio comunale.

