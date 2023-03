Torna l'ora della Terra, pronti a spegnere le luci

Oggi, sabato 25 marzo torna Earth Hour, l’Ora della Terra, evento globale del WWF: dalle 20.30 per un’ora, in tutto il mondo milioni di persone si mobiliteranno per il Pianeta e verranno spente le luci di abitazioni e monumenti iconici. Se è vero che per salvare il nostro futuro sul pianeta non è più sufficiente spegnere gli incendi ma serve prevenirli, c’è una cosa che possiamo ancora spegnere per fare la nostra parte per il Pianeta: la luce. È un evento che il WWF porta avanti dal 2007 e che unisce le persone in tutto il mondo. L’Ora della Terra non è solo un appuntamento internazionale, ma la richiesta di unire le forze per agire e avere “-CO2 e +Natura” nelle nostre vite, scrive il WWF in una nota. "È proprio l’equazione '- CO2 +Natura = Futuro' il messaggio scelto dal WWF Italia per invitare cittadini, comunità e aziende" a partecipare.