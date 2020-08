TURISMO Torna l'Ulisse Fest a Rimini

In una data posticipata rispetto a quella inizialmente prevista, torna dal 28 al 30 agosto a Rimini l’Ulisse Fest, la quarta festa del viaggio promossa da Lonely Planet. Un evento che arriva in un momento particolare, in cui ancora non si sa quando le limitazioni ai viaggi, oggi necessarie, potranno cessare.

Martedì 25 agosto a Cattolica è in programma un’anteprima dedicata alla prima edizione della guida Emilia Romagna di Lonely Planet. La festa del viaggio partirà poi il 28 agosto al teatro Galli di Rimini.

Nel servizio le interviste a Angelo Pitro (Lonely Planet), Andrea Gnassi (Sindaco di Rimini) e Andrea Corsini (Assessore Regionale al Turismo)

