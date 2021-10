Torna la Fiera del tartufo bianco a Sant'Agata, eventi nelle cinque domeniche di ottobre

Dopo un appuntamento, quello dello scorso anno, condizionato dall'epidemia – e che ha visto un'affluenza dimezzata -, torna la Fiera nazionale del tartufo bianco di Sant'Agata Feltria, giunta alla sua 37esima edizione. La manifestazione inizierà domani alle 11.30 in piazza Garibaldi, proseguendo poi per le altre quattro domeniche del mese di ottobre. Otto gli stand dedicati all'“Oro dei boschi” sulle 160 postazioni.

Non ci saranno spettacoli itineranti per evitare assembramenti, ma il programma prevede visite all'Ecomuseo del tartufo. Tra le novità la necessità di green pass e mascherine per accedere. La prima domenica ci sarà inoltre una postazione mobile di vaccinazione anti-Covid. La visita al paese può essere anche l'occasione per ammirare gli antichi monumenti di alto valore architettonico: il Teatro Angelo Mariani, Rocca Fregoso, il Convento di San Girolamo e le fontane d'arte.

Le rarissime piogge estive non hanno di certo aiutato il formarsi del tartufo, anche se gli ultimi temporali, per quanto localizzati a macchia di leopardo, potrebbero rappresentare una boccata d'ossigeno, soprattutto per una fioritura tardiva. Da un anno all’altro il prezzo del Tuber Magnatum Pico subisce delle importanti oscillazioni influenzate da diversi fattori dei quali i primi sono “domanda – offerta” insieme ad altri fattori come la quantità di prodotto disponibile sul mercato, la pezzatura, la qualità e la forma.

Qui il programma completo