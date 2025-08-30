Torna la millenaria fiera di Pugliano

La millenaria fiera di Pugliano è tra le più sentite e partecipate manifestazioni autunnali dell'entroterra romagnolo. Come da tradizione si svolge tutti i lunedì di settembre. Quest'anno saranno ben 6 le giornale, da lunedì 1° settembre a lunedì 6 ottobre.

Pugliano è una piccola località di circa 130 abitanti, in alta Valmarecchia nel comune di Montecopiolo in provincia di Rimini, che in quelle giornate, da generazioni, attira migliaia di visitatori da Romagna, Marche, San Marino e Toscana.

La fiera ha radici antichissime, e si svolge nei pressi della Chiesa dedicata alla Madonna di Pugliano. Storicamente aveva lo scopo con di scambiare bestiame e prodotti agricoli prima dell’inverno. Oggi si trovano bancarelle con ogni tipo di merce. Famose sono “le capanne” sotto le quali si può consumare l’immancabile pesce fritto annaffiato da un buon bicchiere di vino. Negli ultimi anni l'intrattenimento prosegue fino a tarda notte con musica e stand.







