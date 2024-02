METEO Torna la normalità al Brennero. Coldiretti, neve e pioggia salvano l'Italia dalla siccità Sulle Dolomiti a Cortina raggiunti 35 centimetri

Torna la normalità al Brennero. Coldiretti, neve e pioggia salvano l'Italia dalla siccità.

Dopo il caos neve di venerdì sul versante austriaco del Brennero, la situazione al valico sta tornando alla normalità. In serata l'autostrada è stata riaperta in entrambe le direzioni. Attualmente si segnalano ancora, in direzione nord tra Bressanone e Vipiteno, rallentamenti con code per traffico intenso, mentre tra Chiusa ed il Brennero coda di mezzi pesanti. Anche la statale del Brennero, chiusa ieri tra Vipiteno e il confine di stato è nuovamente percorribile.

Passo Giovo, Passo Gardena e Passo Valparola restano per il momento chiusi al traffico per motivi di sicurezza. E' stata riaperta anche la linea ferroviaria della val Pusteria, chiusa ieri per la caduta di alberi nei pressi di Vandoies. Per il momento si possono però ancora verificare ritardi. Più complicata invece la situazione per le atlete di Coppa del mondo di sci. Per la troppa neve caduta nelle ultime ore è stato cancellato il superG in programma questa mattina in Val di Fassa.

L'arrivo della pioggia e della neve salvano l'Italia dalla siccità dopo il caldo anomalo di inizio 2024 che, accompagnato alla scarsità di neve in diversi settori dell'arco alpino e su gran parte della dorsale appenninica, ha fatto scattare il campanello d'allarme nelle campagne. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che ha colpito il Paese.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: