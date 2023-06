Torna la Terrazza della Dolce Vita, dal 30 luglio al 10 agosto. Il tema è "l'amore che salverà il mondo"

Nel video le interviste a Giovanni Terzi (giornalista e organizzatore), Jamil Sadegholvaad (sindaco di Rimini), Simona Ventura (organizzatrice)

"L'amore salverà il mondo". È una semi-citazione di Dostoevskij il titolo scelto per la quarta edizione della Terrazza della Dolce vita, che torna al Grand Hotel di Rimini, dal 30 luglio al 10 agosto. Un salotto di cultura en plein air, che spazia nei concetti e temi affrontati. "In un periodo di guerre e conflitti - spiega Giovanni Terzi, giornalista e organizzatore - vogliamo percorrere con i nostri ospiti il tema dell'amore". 12 serate e 30 protagonisti di politica, giornalismo, sport e spettacolo. Si parte con Pupi Avati e Paola Perego. Si prosegue con Adriano Galliani e il 15 volte campione nazionale di moto Giacomo Agostini. E poi Giletti, Timperi e Chiambretti. Fino al collegamento con la giornalista moscovita Vera Politkovskaja, figlia d'arte di Anna, uccisa nel 2006. Sarà un'edizione speciale quella di quest'anno, dedicata a una Romagna che si rialza. Come sempre ingresso gratuito su prenotazione. "E' sempre un'occasione per avere ospiti importanti e riflettere su tanti temi di attualità - commenta Jamil Sadegholvaad, sindaco di Rimini -. Sarà anche l'occasione per riflettere sulla nostra Romagna e su come siamo stati capaci di reagire (dopo l'alluvione) e ora siamo pronti al rilancio". "La gente ha sempre più bisogno della presenza, di vedere, toccare, sentire - racconta Simona Ventura, che con Terzi ha organizzato l'evento -. E' sempre bello qui, perché per noi è casa. L'amore significa anche questo ed è ciò che muove il mondo".

