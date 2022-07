Torna “La Terrazza della Dolce Vita”, i salotti en plein air di Simona Ventura e Giovanni Terzi

Torna il salotto all'aria aperta di Simona Ventura e Giovanni Terzi, nel giardino del Grand Hotel. Il luogo simbolo della dolce vita, ospiterà personaggi del mondo della musica, cultura, della politica sui temi portanti dell'attualità, guardando al futuro, dalla green economy, alla cibernetica, con focus sul Pnrr: “Siamo felici perché per questa edizione tutti gli ospiti ci hanno detto di sì. Avremo anche due o tre ospiti ogni serata, sempre tutto gratuito. Parleremo di futuro, di Ventura Academy, quando parleremo di giovani, da immettere immediatamente nel mondo del lavoro”.

Si parte il 30 luglio con Alessandro Cecchi Paone e Giovanni Caccamo, si chiude il 10 agosto con Mario Lavezzi e Kerry Kennedy, la nipote del Presidente parlerà di ambiente e sostenibilità. Una carrellata di grandi nomi, da Giampiero Mughini a Maria Grazia Cucinotta, i ministri Garavaglia e Gelmini; la musica, con Edoardo Bennato e Al Bano, anche in concerto a Piazzale Fellini per la "Terrazza Off", che vedrà in spiaggia Gran Hotel anche session yoga mattutine e dj-set Saturnino.

Un format promosso da APT Servizi Emilia-Romagna, Visit Romagna, Comune di Rimini, ormai luogo dell'anima per la coppia Terzi-Ventura: “Abbiamo iniziato tre anni fa, per cercare di dare una mano a questa terra, che amiamo tantissimo. È la nostra destinazione. Quando avremo finito di lavorare, faremo qui i nonni. Pensiamo di trasferirci a Rimini. La Riviera romagnola per noi è il 'place to be'. La Romagna ha saputo tirare su la testa e prendere le opportunità. Qui l'accoglienza è unica al mondo. La gente romagnola viene ricordata per l'accoglienza, l'ospitalità e anche la creatività”.

Luogo ideale per vivere, ma anche per dirsi 'sì': “Lo faremo, lo faremo al più presto. Qui – dicono – qui è il posto”. Nel 2023? “Nel 2023 – confermano, e specifica Giovanni Terzi: “Ogni volta che abbiamo detto 'ci sposiamo' e avevamo definito anche la data, prima è partito il Covid; la seconda volta è partita la guerra. Sarà una grande festa! E fare festa con la guerra o con il Covid non è una cosa adatta...”.

Nel video, l'intervista a Simona Ventura e Giovanni Terzi