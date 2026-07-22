TERRAZZA DOLCE VITA Torna La Terrazza della Dolce Vita, il salotto culturale di Simona Ventura e Giovanni Terzi Dal rapporto tra generazioni all'inclusione delle persone con disabilità: Simona Ventura e Giovanni Terzi riportano al centro il valore dell'ascolto

Sempre più collegati, ma sempre meno capaci di ascoltare. Tra chat, notifiche e messaggi vocali, il tempo della conversazione sembra essersi accorciato. E con lui anche quello delle relazioni. Da questa riflessione prende il via la settima edizione della Terrazza della Dolce Vita, il salotto estivo ospitato nello storico Grand Hotel di Rimini e ideato da Simona Ventura e Giovanni Terzi. STAND UP L'apertura della rassegna, sarà dedicata a un'altra forma di legame: quello dell'inclusione, mettendo al centro non il limite, ma la relazione.

Tra gli ospiti attesi Al Bano, Iva Zanicchi, Vincenzo Schettini, Federico Ruffo, Catena Fiorello, e molti altri. Accanto agli incontri, il Grand Hotel ospita per tutta l'estate e fino al 3 settembre la mostra "Dante Ferretti. E la nave va", dedicata allo scenografo italiano tre volte Premio Oscar.

Ferretti ha firmato alcuni dei set più celebri del cinema internazionale, lavorando soprattutto con Federico Fellini, il regista riminese che ha trasformato la sua città e i suoi ricordi in immagini entrate nella storia del cinema mondiale, da La Dolce Vita ad Amarcord, diventando uno dei simboli della cultura italiana nel mondo. Più che una passerella di ospiti, la rassegna prova a riportare al centro qualcosa che oggi sembra sempre più raro: il tempo dell'ascolto, ma anche del movimento. Più che una passerella di ospiti, la rassegna prova a riportare al centro qualcosa che oggi sembra sempre più raro: il tempo dell'ascolto, ma anche quello dello stare insieme. E c'è chi sceglie di farlo con i piedi nella sabbia. Sulla spiaggia del Grand Hotel, ogni mattina, torneranno le lezioni di ballo con i maestri Graziano Di Prima e Giada Lini, volti noti di Ballando con le Stelle.



Nel video le interviste a Simona Ventura, conduttrice televisiva, e Jamil Sadegholvaad, Sindaco di Rimini

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