SALDI Tornano i saldi estivi a partire dal 2 luglio

Tornano i saldi estivi a partire dal 2 luglio.

Dopo sei lunghi mesi di attesa, è tornato il periodo più gradito per gli amanti dello shopping a basso costo. Infatti, luglio è alle porte e con lui sono tornati i saldi estivi. In base a quanto stabilito da una delibera di giunta della Regione Emilia-Romagna, avranno inizio dal 2 luglio e finiranno dopo 60 giorni, non di più, fino al 30 di agosto. Per chi vuole rinnovare l'armadio o per chi è in cerca di un'occasione vantaggiosa per acquistare qualcosa che desidera da tanto, è il momento perfetto. Non solo sconti nei reparti d'abbigliamento, ma anche per l'arredamento e l'elettronica.

