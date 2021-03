EMERGENZA SANITARIA Tornano sopra tremila i contagi in Emilia Romagna Intanto Sardegna e Molise in arancione. La Campania resta rossa.

Mentre il consiglio dei ministri vara il Decreto Sostegni per imprese e lavoratori in difficoltà, riprendono le vaccinazioni in Italia, dopo il via libera di Ema e la revoca del divieto d'uso per il vaccino AstraZeneca. Intanto in un'Italia già quasi interamente zona rossa, nell'ultima settimana l'incidenza dell'epidemia è ulteriormente aumentata, supera la soglia dei 250 casi settimanali per 100mila abitanti, livello massimo di rischio. L'Rt, indice di trasmissibilità, è stato pari a 1,16, dunque sopra la soglia di attenzione di 1. E' di oltre 25mila l'incremento sui casi totali (25.735, 364.822 tamponi), sostanzialmente stabile, mentre continuano ad aumentare terapie intensive (3.364, +31) e ricoveri ordinari (26.858, +164). Le vittime sono 386 (104.241).

Anche l'Emilia Romagna vara i ristori per i settori economici più colpiti, tra cui turismo, cultura, ristorazione: 9,7 milioni di euro, per un totale di 54 in un anno. I numeri dell'epidemia però in Regione non migliorano, tornano sopra i tremila i nuovi positivi (3.188), su 36mila tamponi (36.016) col tasso di incidenza che sale all'8,8%. Ancora in aumento, sia pure di poco, le terapie intensive (386, +1) e i reparti Covid (3.549, +6). 42 le vittime, una nel Riminese, dove si contano 304 casi in più (165 sintomatici).

E mentre la Finlandia decide di sospendere la somministrazione di AstraZeneca nonostante il via libera di Ema, la Francia ne raccomanda l'uso solo per gli over 55. Il Paese ha annunciato il terzo lockdown da stanotte e per le prossime quattro settimane in 16 dipartimenti, tra cui Parigi: le scuole però restano aperte.

Nel video gli interventi di Franco Locatelli presidente Consiglio superiore di Sanità; Giovanni Rezza direttore generale prevenzione ministero della Salute

