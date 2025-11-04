Torre dei Conti: morto nella notte l’operaio intrappolato per 11 ore

È morto all’ospedale Umberto I di Roma l’operaio rimasto gravemente ferito nel crollo avvenuto ieri alla Torre dei Conti, uno dei monumenti medievali più noti del centro storico di Roma, a pochi passi dai Fori Imperiali.

L’uomo, Octay Stroici, 66 anni, di origini romene, era rimasto intrappolato per circa undici ore sotto le macerie, prima di essere estratto vivo dai vigili del fuoco nella tarda serata di lunedì. Il primo cedimento è avvenuto intorno alle 11:30, mentre erano in corso lavori di restauro finanziati con fondi del PNRR. Una porzione interna della struttura si è staccata improvvisamente, travolgendo alcuni operai al lavoro. Pochi minuti dopo si è verificato un secondo crollo, che ha complicato ulteriormente le operazioni di soccorso e reso instabile l’intera area.

Sul posto sono intervenuti oltre cento vigili del fuoco, squadre speciali USAR e SAF, insieme a carabinieri e polizia locale. L’intervento di recupero è durato per ore, tra le macerie e le parti ancora pericolanti della torre. Quando Stroici è stato finalmente estratto, era in arresto cardiaco; è stato rianimato sul posto e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è deceduto nella notte. La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta per disastro colposo e lesioni colpose, ipotesi che saranno aggiornate dopo il decesso dell’operaio. Il cantiere è stato posto sotto sequestro.

La Sovrintendenza capitolina ha riferito che prima dell’avvio dei lavori erano stati effettuati controlli strutturali e verifiche di sicurezza, ma le indagini dovranno chiarire le cause del cedimento.









