Torre Pedrera: 23enne rischia di annegare, salvato in extremis

Nel primo pomeriggio di lunedì un 23enne ha rischiato di annegare a Torre Pedrera. Si trovava nello specchio di mare davanti alla spiaggia libera quando si è trovato in forte difficoltà. Quando è stato portato a riva, il personale del 118 ha iniziato le manovre di rianimazione, per poi essere portato d'urgenza all'ospedale 'Infermi' di Rimini in codice di massima gravità. Sul posto anche la Capitaneria di porto.